《独家新闻》印度允许国有精炼商进口由伊朗提供运输和保险的原油

路透新德里6月25日电---印度政府和石油行业消息人士表示,印度已经允许国有精炼商7月1日以后进口伊朗原油,条件是伊朗负责安排运输和保险,在欧盟对伊朗的制裁生效后继续保持每天进口逾20万桶原油.

印度是伊朗原油的最大买家之一,该国通过将进口削减逾20%,获得了对美国制裁的豁免.

不过欧盟将于7月1日生效的制裁举措,将禁止保险商和再保险商对伊朗原油提供保险,令伊朗原油的亚洲买家难以投保.

"是的,我们已经允许它们在CIF(成本、保险加运费)的基础上购买伊朗原油,"一航运部门高级官员表示.

与私营精炼商不同,印度的国有精炼企业在CIF基础上进口原油时需要获得政府的批准,因为联邦政策规定,国有精炼企业只能以FOB(装运港船上交货)为基础购买原油,以利印度的保险商和船运商.

印度计划在本财年根据合约每天进口31万桶伊朗原油,其中包括唯一一家私营企业Essar OilESRO.NS每天进口的10万桶.(完)