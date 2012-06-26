〔中国货币市场〕央行逆回购令回购利率升势趋缓,但跨半年末资金仍紧缺

路透上海6月26日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二升势趋缓.央行公开市场以逆回购施以援手,但仅部分缓解了半年节点前的流动性困局,资金成本居高不下,尤其跨半年末的资金仍多属求而不得.
"6月末都是这样,资金比较紧,利率还是比较高,大行出钱也不多,虽然有逆回购,但也不是立刻就能看到效果的."上海一银行交易员称.
上海另一银行交易员则相对乐观.她提到,央行主动以逆回购施以援手,虽然场内流动性尚未达到宽松,但应该接下来各家机构能平稳过渡,今日场内隔夜资金并不难求,主要仍在7天和14天的跨月需求.
"我想接下来渐渐(各家机构资金需求)应该能持平了,主要是期限上的一个调整吧,"她说.
中国央行最新公告显示,今日招标的950亿元人民币14天期逆回购,中标利率4.20%.另外,市场上还传闻央行与部分大行进行了定向逆回购,总量或超千亿元.但目前尚无法得到证实.[CN/MMTCN]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.9013 3.7163 18.50 2,057.62
七天CN7DRP=CFXS 4.2948 4.1999 9.49 266.41
14天CN14DRP=CFXS 4.7751 4.7406 3.45 55.79
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.8834 3.6957 18.77 938.20
七天CHICNY7D=CFXS 4.3664 4.3674 -0.10 57.30
==============================================================================(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 林高丽
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