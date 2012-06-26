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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 11:53 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走低,对日本众院一特别委员会投票结果做出反应

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* 日本众议院一特别委员会投票支持政府税负议案

* 议案获得多数票通过,预示其将通过众议院全体投票

* 日本民主党分裂的可能性仍很大,许多党员仍反对税案

* 但在反对党的帮助下,议案可能获得众议院通过

* 美元/日圆在特别委员会投票结果出炉后跌至 79.45/50 (完)

--编译 张涛; 审校 高琦

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