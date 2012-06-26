〔中国汇市〕人民币早盘略跌,欧盟峰会前夕市场淡静观望

* 受月末激增的购汇需求提振,美元做多力量仍稍强

* 人民币中间价温和开局,即期汇价波幅收窄

* 美指接近阻力位,上行动力将受累

* 欧盟峰会前消息面淡静,市场缺乏明确方向

路透上海6月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘走稳.虽然在月末购汇需求下,美元做多动能仍稍强,但在欧盟峰会前夕,消息面清淡,市场缺乏明确方向,令人民币汇价在盘整中略跌.

交易员指出,随美元指数.DXY累计涨幅较大,上行动能受限,且欧债危机解决未有进一步消息,美元与欧元博弈尚未明朗,此种情况将可能使得近期人民币汇价呈现区间波动走势.

"经过昨天大幅波动后,今天(人民币即期汇价)走势回稳,报价很宽,主要是大家找不到方向,甚至早上开盘五分钟内都没有成交,大家都在看."北京一大型银行交易员称.

北京时间11:32,人民币兑美元即期报6.3648元,上日收报6.3633元;目前盘中最低6.3653元,较中间价跌幅约为0.70%,该跌幅较上日的0.94%收窄.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3211元,上日为6.3230元.

上海一银行交易员亦指出,从近期市场情况来看,央行能够允许汇价在一定区间内波动,例如中间价一直控制在6.30-6.33区间内.如市场波动过于剧烈,央行仍会施加指导作用,减缓人民币贬值速度.

她并认为,月末激增的购汇需求支撑了美元的强劲买盘,进而拉升美元兑人民币汇价,7月后该支撑力量逐渐消弱,人民币即期汇价也将逐渐恢复正常波动区间.

央行指导痕迹屡屡可见,例如昨日人民币兑美元即期汇价逆转收升.在早盘创出近七个月新低后,大型银行于午后集中抛售美元.交易员认为,这或显示央行仍存有较为明显的支撑人民币汇价意图.[ID:nSB1630326]

离岸市场上,北京时间11:35,香港人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3690/10元,上日尾盘报6.3700元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4190/20,上日尾盘为6.4200元.

欧元兑美元周二接近两周低位并处于守势,因投资者日益担心即将到来的欧盟峰会对于解决地区债务危机帮助不大.[FRX/CN]

美元指数.DXY周一升至两周高点82.585,受避险资金流动支撑.(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]

人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]

人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]

全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]

人民币外汇期权 <CN/CONTC10>