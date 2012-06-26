〔中国货币市场〕央行逆回购令回购利率升势趋缓,但跨半年末资金仍紧缺(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海6月26日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二升势趋缓.央行公开市场以逆回购施以援手,但仅部分缓解了半年节点前的流动性困局,资金成本居高不下,尤其跨半年末的资金仍多属求而不得.
"6月末都是这样,资金比较紧,利率还是比较高,大行出钱也不多,虽然有逆回购,但也不是立刻就能看到效果的."上海一银行交易员称.
上海另一银行交易员则相对乐观.她提到,央行主动以逆回购施以援手,虽然场内流动性尚未达到宽松,但应该接下来各家机构能平稳过渡,今日场内隔夜资金并不难求,主要仍在7天和14天的跨月需求.
"我想接下来渐渐(各家机构资金需求)应该能持平了,主要是期限上的一个调整吧,"她说.
中国央行最新公告显示,今日招标的950亿元人民币14天期逆回购,中标利率4.20%.另外,市场上还传闻央行与部分大行进行了定向逆回购,总量或超千亿元.但目前尚无法得到证实.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.9076 3.7163 19.13 2,389.08
七天CN7DRP=CFXS 4.2992 4.1999 9.93 329.04
14天CN14DRP=CFXS 4.7531 4.7406 1.25 60.38
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.8841 3.6957 18.84 1,079.80
七天CHICNY7D=CFXS 4.3588 4.3674 -0.86 72.60
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上海证交所质押式回购利率
其中:一天<0#CN1DRPO=SS> 5.7250 3.9400 178.50 454.34
七天<0#CN7DRPO=SS> 5.6900 4.9600 73.00 91.17
14天<0#CN14DRPO=SS> 4.6700 4.5000 17.00 9.82
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.9000 3.6500 25.00
七天CN7DRPFIX=CFXS 4.2876 4.2400 4.76
14天CN14DRPFIX=CFXS 4.8200 4.7000 12.00
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Shibor:
其中: 隔夜SHICNYOND= 3.8775 3.6508 22.67
七天SHICNYSWD= 4.2800 4.2175 6.25
三个月SHICNY3MD= 4.1132 4.1036 0.96
==============================================================================(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 林高丽/乔艳红
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