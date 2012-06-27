〔中国证券〕中国企业全球IPO规模下降65%,IPO热潮减缓--汤森路透

路透北京6月27日电---据汤森路透数据显示,目前中国企业(包含A股市场)已从全球首次公开发行(IPO)的第一名下降到第二名,排名仅次于美国,IPO发行金额较去年同期下降65%.

今年上半年截至6月25日,中国企业在全球所筹资的股权资本发行共179项,发行金额达317.9亿美元,其中62.5%的发行金额是在国内A股市场筹集.

报告期内,中国企业今年在美国所筹资的首次公开发行金额大幅下降95%,仅有唯品会(VIPSHOP)一家企业在纽约证券交易所上市共筹资7,150万美元.但香港仍是中企海外上市首选交易所,今年中国公司在香港上市的H股发行总金额为13.0亿美元,占海外发行总额的79.8%.

同时,深圳创业板以37.1亿美元击败深圳中小企业板的32.4亿美元成为迄今中国发行金额最高的证券交易板,而上海证交所则排名第三.

在承销商排名方面,今年上半年,瑞银证券(UBS)成为中国A股股权资本承销商排名最高的中外合资劵商,所承销的四项发行金额总计7.5亿美元,在中国A股承销总排名第七.另外,瑞银亦位居中企境外IPO的承销榜首.

此前,据路透最新数据统计,今年上半年中国A股首次公开发行(IPO)规模合计约730亿元人民币,较上年同期的1,607.8亿元缩减逾一半.投行排名亦出现变化,国信证券以17个IPO项目及137.6亿元承销规模夺得A股主承销商第一,获得承销收入6.6亿元.[ID:nSB1631880]

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