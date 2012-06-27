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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 11:12 BJT

〔新债招标〕中国进出口行五年固息债利率3.60%,完全符合预期--业内人士

路透北京6月27日电---业内人士周三透露,中国进出口银行上午在银行间债市招标发行的五年期固息债,中标利率3.60%,完全符合此前的预测均值.

业内人士并透露,该期债投标倍数为1.75倍.

该期债为进出口行今年第九期金融债.具体条款如下:

第九期

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首场招标总量 150亿元

追加发行 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 7月10日

发行期 6月27日-7月10日

上市日 7月16日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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