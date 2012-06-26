《汇市简讯》澳元/美元上有云底阻力,关注欧洲情势

0532GMT * 在亚洲盘窄幅区间交投,当地无重要数据,但买盘温和 * 早盘宏观基金买进澳元兑美元 * 升势在1.0035受阻,如今在下方盘整 * 稍早的低点1.0001和云区底部1.0046构成支撑和阻力位 * 五日和10日移动均线交会带来压力 * 所有目光放在欧洲(完) --编译 戴素萍;审校 田建华 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=