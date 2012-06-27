《中国债券市场每日交易备忘》--6月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部280亿元人民币30年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值4.08% 进出口银行150亿元五年期固息金融债10:00-11:00招标,利率预测均值3.60% 洛阳矿业集团2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中信银行主承 浙江日月首饰集团3.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中国银行主承 南通港口集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),国开行主承 福建国航远洋运输集团1亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),兴业银行主承 中铁二十局集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),工商银行主承 宁波亚洲浆纸业9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建设银行及国开行主承 陕西煤业化工集团25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行及光大银行主承 科伦药业( 002422.SZ )7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),浦发银行及兴业银行主承 山西阳光焦化集团2亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),民生银行主承 陕西延长石油集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),兴业银行及建设银行主承 中天建设集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 中铁二局( 600528.SS )5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承 无锡新区经济发展集团5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),民生银行主承 上海南汇发展集团8亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),工商银行及民生银行主承 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 1812.HK )11亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),民生银行主承 安徽皖北煤电集团19亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),民生银行及中信银行主承 三一集团50亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行及中信银行主承 南京新型工业化投资集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),建设银行主承 郑州煤炭工业集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),浦发银行主承 青海国有资产投资管理公司20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),浦发银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 鲁南制药5亿元一年期短融041259031,票面利率4.80% 恒力集团10亿元一年期短融041252020,票面利率4.98% 西宁特钢集团3亿元一年期短融041256018,票面利率4.16% 中国交建( 1800.HK )( 601800.SS )25亿元一年期短融041258036,票面利率3.40% 江苏金桥盐化集团5亿元一年期短融041271005,票面利率6.40% 江苏农垦集团5亿元三年期中票1282215,票面利率4.83% 本钢集团30亿元五年期中票1282214,票面利率4.85% ============================================================================== 三、缴款: 国电电力( 600795.SS )30亿元九个月期超短期融资券 国电集团50亿元九个月期超短期融资券 天津港集团30亿元一年期短融 江苏华建建设股份2亿元一年期短融 广田股份( 002482.SZ )5亿元一年期短融 江苏沃得机电集团5亿元一年期短融 重庆钢铁集团矿业公司4亿元一年期短融 陕西交通建设集团20亿元一年期短融 四川恒鼎实业公司4亿元一年期短融 沈阳化工( 000698.SZ )5亿元一年期短融 福耀玻璃( 600660.SS )6亿元一年期短融 广西沿海铁路5亿元一年期短融 太仓水处理公司2亿元三年期中票 山西国际电力集团5亿元五年期中票 科伦药业( 002422.SZ )16亿元五年期中票 安徽旅游集团6亿元三年期中票 电信科学技术研究院1.5亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 新疆农资集团2亿元一年期短融1181296到期兑付,票面利率6.40% 东方海洋( 002086.SZ )1.5亿元一年期短融1181298到期兑付,票面利率6.60% 建设银行( 601939.SS )60.78亿元10年期发行人选择权(5+5)浮息债(七天回购基准)付息,基本利差2.00% 国开行150亿元五年期浮息金融债(三个月Shibor基准)070219付息,基本利差0.29% 华夏银行( 600015.SS )24亿元15年期发行人选择权(10+5)固息混合资本债071301付息,票面利率5.89% 华夏银行16亿元15年期发行人选择权(10+5)浮息混合资本债(一年定存基准)071302付息,基本利差2.00% 武汉城投6亿元15年期固息债078028付息,票面利率5.03% 农发行100亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)080411付息,基本利差0.65% 河北建设投资集团10亿元10年期固息债1180124付息,票面利率5.75% 河北建设投资集团10亿元13年期固息债1180125付息,票面利率5.85% 江苏三房巷集团10亿元三年期中票1182186付息,票面利率6.40% 郑州中小企业2亿元三年期集合票据1183009付息,票面利率6.40% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证监会办公厅副巡视员江向阳表示,证监会支持推动社保基金、保险机构通过资本市 场实现投资运营和保值增值.证监会与住建部共同研究住房公积金的管理和投资运营取得实质 性进展[ID:nSB1634476] --全国人大常委会第二次审议的预算法修正案草案从严规范地方债务,明确规定地方政府不 能自行发债,只有符合法律或国务院规定才可由国务院财政部门代理发行地方债券.[ID:nSB1632588] --国家统计局6/29公布1-5月规模以上工业企业利润 ==============================================================================(完) --整理 冉莹/刘昕; 审校 边竞