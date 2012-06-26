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债券 | 2012年 6月 26日 星期二 14:29 BJT

〔欧元债市〕德债期货下滑,但欧洲债务危机延宕仍给予支撑

路透伦敦6月26日电---德国公债期货周二盘初下滑,但仍守在一周高位附近,因市场愈发担心欧盟领导人能否出台有效措施来抑制债务危机,且塞浦路斯成为第五个申请援助的欧元区国家.

塞浦路斯周一宣布向欧盟请求纾困,以拯救受希腊曝险影响的国内银行及填补预算赤字.

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