〔德国经济〕7月消费者信心意外改善,但经济前景预期大降--GfK(更新版)

(新增细节)

* 德国7月GfK消费者信心指数升至5.8,预估为降至5.6

* GfK称德国消费者预计收入增长,购买意愿增强

* 但经济预期降至六个月低点

路透柏林6月26日电---德国市场研究机构GfK周二公布的调查显示,7月德国消费者信心意外小升,因收入预期改善.但欧债危机相关忧虑恐在未来数月损伤消费.

近期公布的其他数据已经表明德国经济失去动能,因财政紧缩措施及危机相关担忧打压投资和出口.

不过进入7月时,这项具有前瞻性的消费者信心指数从6月的5.7升至5.8,受助于收入预期从32.0跃升至40.1.路透调查受访24位分析师预期为,7月消费者信心指数降至5.6.

但消费者对德国经济前景看法更加悲观,经济预期分项指数下降16.6点至3.0,为2011年12月以来最低.

"很显然,消费者越来越担心德国也会被进一步拽进(欧元区的)下滑螺旋当中,"GfK发表声明称."不过目前为止,国内民众认为海外威胁更多的是冲击到整体经济,对个人的影响较小."

"他们对自身财务发展状况的看法比上个月正面得多.因此,购买意愿在原本就很高的基础上再度上升."(完)