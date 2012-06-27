(重温稿)《中国新债预测》进出口行五年固息债利率预测均值3.60%,接近二级市场

* 招标品种: 进出口行五年固息债

* 招标金额: 150亿元人民币

* 预测均值: 3.60%

* 预测区间: 3.57%-3.65%

* 招标时间: 6月27日(周三)10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商)

路透北京6月26日电---中国进出口银行周三将招标发行五年固息债.路透调查显示,央行今日进行的近千亿元逆回购操作,令市场流动性紧张之势稍有缓解.加之明日新债债期限适中,配置盘料支撑需求,预计其中标利率将接近二级市场,均值落在3.60%附近.

半年末中国银行间市场资金面日趋紧张,中国央行及时出手相助,公开市场逆回购逾六周后重现,以缓解机构的资金饥渴.但市场人士认为,半年末银行在调整指标压力下仍将谨慎起见,融出资金意愿难有明显回升,资金紧平衡的局面恐还将延续.[CN/MMTCN]

华东一银行交易员认为,明日进出口行五年期固息债,利率有望在3.57%-3.62%间,接近二级市场.

"一方面,短期资金面比昨天招农发时好,另一方面,中期债券的配置价值应该还是有的."该交易员表示.

农业发展银行周一上午招标的七年期固息金融债,中标利率3.97%,略高于二级市场.[ID:nSB1629124]

不过也有交易员指出,明日进出口行新债尽管在期限和发行时点上较农发债有优势,但此前二级市场交易盘对五年期品种参与已经较多,或因此减弱一级需求.综合下来,预计明日投资者参与热情将相对中性.

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新收益率3.6372%;另据交易员透露,二级市场上,剩余期限约4.93年的进出口行固息债120307券最新真实成交收益率tCN120307=CFXS在3.60%左右.

上述债为进出口行今年第九期金融债.具体条款如下:

第三期

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首场招标总量 150亿元

追加发行 不超过50亿元

期限/计息方式 五年/固息

招标时间 6月27日10:00-11:00

招标方式 单一利率中标(荷兰式)

缴款日/起息日 7月10日

发行期 6月27日-7月10日

上市日 7月16日

基本承销额 无

付息频率 按年付息

--------------------------------------------------(完)