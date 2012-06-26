〔中国债市〕人民币利率互换略降,央行逆回购释放力保流动性信号

路透上海6月26日电---中国人民币利率互换(IRS)报价周二小幅下行,公开市场逆回购操作时隔多周后再次现身,央行力保流动性平稳的意图较为明确,缓和了市场对资金面的担忧,推动IRS稳步回落.
交易员认为,IRS近期上涨主要由于回购利率带动,一旦资金面转向宽松,IRS曲线仍有陡峭化下行的空间.
"略往下走一点吧,波动不大,逆回购是一部分原因,主要是大家也预期这波(流动性紧张)过去后,资金会好起来,"上海一银行交易员称.
央行公告显示,公开市场今日招标的950亿元人民币14天期逆回购,中标利率4.20%.央行最近一次进行公开逆回购操作是在5月10日,为240亿元七天期逆回购,中标利率3.30%.另外,市场上还传闻央行与部分大行进行了定向逆回购,总量或超千亿元.但目前尚无法得到证实.[CN/MMTCN]
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二升势趋缓.央行公开市场以逆回购施以援手,但仅部分缓解了半年节点前的流动性困局,资金成本居高不下,尤其跨半年末的资金仍多属求而不得.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 2.8180/ 2.9520 2.6258/ 2.7192 2.6883/ 2.7800 2.8200/ 2.9083 2.8620/ 3.0800
周一 2.8450/ 2.9700 2.6486/ 2.7450 2.7171/ 2.8086 2.8471/ 2.9414 2.8617/ 3.1167
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变动-0.0270/-0.0180 -0.0228/-0.0258 -0.0288/-0.0286 -0.0271/-0.0331 0.0003/-0.0367
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年5月人民币IRS成交的名义本金总额为2,638.04亿元人民币,较4月增加逾一倍半.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽