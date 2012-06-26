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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 15:04 BJT

《汇市简讯》1.5600挂有英镑/美元卖单,市场等待金恩等央行官员讲话

0635GMT

* 在1.5600挂有英镑/美元的卖单.1.5595是昨日高点.

* 支撑位在1.5569(为亚洲时段的低点)、1.5550和1.5539(昨日触及的10日低点).

* 英国央行总裁金恩和其他几位委员在国会财政委员会发表讲话.

* 预计英国央行将在下周政策会议上宣布扩大量化宽松规模.

* 0830GMT将公布英国5月公共部门收支数据.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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