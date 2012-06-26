《汇市简讯》欧元持稳,投机客关注卖出契机

0648GMT * 欧元承受更多负面消息的冲击,例如西班牙银行业评级下调 * 交易商仍倾向于逢高出脱 * 重要支撑位于1.2430美元,其下挂有大量停止单,1.2440-70区域可能有买兴 * 1.2525,1.2550和1.2570挂有卖单,1.2580上方挂有停止单 * 1.2450,1.2500,1.2525和1.2600处有期权到期.(完) --编译 许娜;审校 沈以文 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=