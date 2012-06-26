〔日本金融〕央行准备金活期帐户余额料创纪录高位,受超宽松政策影响

路透东京6月26日电---金融机构存放在日本央行的准备金活期帐户余额周二料升至纪录新高,因该央行继续向市场挹注过剩资金,寄望以此支撑羸弱的经济.

据日央行估算,这项帐户余额周二料达到43.5万亿日圆(5,460亿美元)左右.

这将高于去年3月所创纪录42.57万亿日圆,当时因发生强震和海啸,日央行投放巨资以安抚金融市场.

在日本利率已近乎为零的情况下,日央行透过2010年10月启动的资产购买计划买入公债和民间债券,努力重振蒙受通缩之困数年的日本经济.

但因经济前景疲弱,企业不愿贷款投资,导致银行将过剩现金存放在日本央行的活期账户.

分析师认为,受超宽松货币政策影响,日本央行的金融机构准备金活期账户余额将维持高位.他们并指出,只要企业的融资需求保持疲软,这些过剩现金就对经济起不到什么提振作用.

日本央行上周五进行的六个月期低息融资操作,连续第九次出现投标不足状况,显示央行是在强行将资金推给市场.(完)