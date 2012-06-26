《汇市简讯》澳元/美元期权市场活动

0726GMT
* 一个月期澳元/美元期权波动率上周四从希腊选举前的13.95%跌至10.4%(目前报11.25%)
* 当前水准与时线图上的实际波动率相近,但低于日线图实际水平(11.7%)
* 一个月期风险逆转指标(RR)今日再度活跃在2.3%的水平附近,三个月RR报3.65%,暗示市场青睐澳元卖权
* 隔夜期权波动率在亚洲市场报11.5%,周四到期/行权价为1.00的期权波动率报11.5%,将在东京时段交割
* 一周期/行权价分别为0.9915和1.0120的期权波动率分别报12.0/11.0%,东京时段交割;一周期/行权价1.02的期权波动率报11.1%,纽约时段交割
* 7月5日到期/行权价1.0015的期权波动率报11.6%,纽约时段交割;一个月期/行权价0.9750的期权波动率报12.7%,东京时段交割
(完)
--编译 白云;审校 龚芳
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