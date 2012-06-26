〔欧洲政经〕塞浦路斯所需援金或达到其经济规模的一半--官员(更新版)

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路透尼科西亚6月26日电---一位欧洲官员周二表示,作为第五个向欧洲提出紧急资金援助的国家,塞浦路斯或需要最多达100亿欧元的救助资金.

该官员表示,目前正在考虑对塞浦路斯最多100亿欧元的救助计划.该国经济规模是173亿欧元.

塞浦路斯需在6月30日前填补其第二大银行总计18亿欧元的资本金缺口.该国财长Vassos Shiarly对路透表示,潜在的援助措施可能会更为全面,以满足财政需求.

该国报纸Phileleftheros周二报导,求援的资金规模预计将超过60亿欧元,而报纸Politis daily则称,有建议让资金规模最多至100亿欧元.

无论如何,对于经济规模位列欧元区倒数第三的塞浦路斯而言,这都将是一笔不小的资金.(完)