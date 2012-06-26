〔欧洲政经〕塞浦路斯所需援金或达到其经济规模的一半--官员(更新版)

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
(新增细节)
路透尼科西亚6月26日电---一位欧洲官员周二表示,作为第五个向欧洲提出紧急资金援助的国家,塞浦路斯或需要最多达100亿欧元的救助资金.
该官员表示,目前正在考虑对塞浦路斯最多100亿欧元的救助计划.该国经济规模是173亿欧元.
塞浦路斯需在6月30日前填补其第二大银行总计18亿欧元的资本金缺口.该国财长Vassos Shiarly对路透表示,潜在的援助措施可能会更为全面,以满足财政需求.
该国报纸Phileleftheros周二报导,求援的资金规模预计将超过60亿欧元,而报纸Politis daily则称,有建议让资金规模最多至100亿欧元.
无论如何,对于经济规模位列欧元区倒数第三的塞浦路斯而言,这都将是一笔不小的资金.(完)
--编译 王洋;审校 隋芬
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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