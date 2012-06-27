(重温稿)《中国新债预测》30年期固息国债利率预测均值4.08%,略低于二级市场

* 招标品种: 财政部30年期固息国债

* 招标金额: 280亿元人民币

* 招标时间: 周三(27日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(保险、银行、券商)

* 预测区间: 4.05%-4.12%

* 预测均值: 4.08%(按各家机构预测值平均)

路透上海6月26日电---中国财政部周三将招标发行年内首支30年期固息国债.路透调查显示,该债期限长,需求集中在保险及银行机构.当前资金状况不佳,但对中长期国债冲击有限,加之投资者对未来经济预期偏悲观,有望支撑买气.预计中标利率略低于二级市场,预测均值在4.08%.

分析人士表示,时下国际环境纷繁复杂,国内经济增长动力也显疲乏,中长期国债具备较好的配置价值.鉴于其期限过长,保险机构将成为投资主力.

"(中标利率)可能在(二级市场)估值附近,不会相差太多."北京一保险公司交易员认为.

资金困局再度扰动现券市场,不过,上述交易员指出,30年期的国债对于短期市场波动的敏感度较低,除非出现趋势性行情,一般不会有太大变动.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,30年期品种最新收益率约4.10%,6月以来收益率波动在4bp以内.二级市场上,剩余期限约29年的固息国债110016券最新成交收益率tCN110016=CFXS为4.11%.

路透5月调查中,分析师预计中国第二季GDP将同比增长7.9%,全年经济料增长8.2%,这将是1999年来最低增幅.

明日招标的国债为财政部今年第12期记账式附息国债,每半年支付一次.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债6月28日开始发行,7月2日发行结束,7月4日起上市交易.(完)