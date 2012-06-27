〔新债招标〕中国30年期国债中标利率4.07%,基本符合预期--业内人士

路透上海6月27日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币30年期固息记账式国债,中标利率为4.07%,基本符合此前4.08%的市场预期.

业内人士并透露,该期债边际中标利率为4.09%,首场投标倍数1.65倍.

该期债为财政部今年第12期记账式附息国债,每半年支付一次.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债6月28日开始发行,7月2日发行结束,7月4日起上市交易.(完)