〔新债招标〕中国30年国债利率基本符合预期,经济疲态提振配置需求(更新版)

(新增评论及追加发行内容)

* 30年国债利率4.07%,基本符合预期

* 首场投标倍数1.65倍

* 经济增长疲态,提振长债配置需求

* 与10年国债期限利差较高,投资价值显现

路透上海6月27日电---中国财政部周三招标30年期固息国债中标利率基本符合预期.分析人士表示,疲态增长的经济,提振长期国债的配置需求,保险公司并扮演重要角色.加之该债为年内首支30年期债券,与10年期国债之间期限利差处于高位,投资价值进一步显现.

业内人士稍早透露,该期债中标利率为4.07%,基本符合此前4.08%的市场预期.边际中标利率为4.09%,首场投标倍数1.65倍.

华南一券商交易员指出,"保险资金需求可能有出来.超长期国债跟10年国债的利差处于比较高位置,相对配置较好."

近期现券走势相对疲弱,但北京一银行交易员认为,短期的市场调整对超长期国债冲击有限.而考虑到手续费等因素,中标利率略低于二级市场也符合预期.

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,30年期品种最新收益率为4.11%,6月以来收益率波动在4bp以内;而10年期品种收益率为3.3653%.二级市场上,剩余期限约29年的固息国债110016券最新成交收益率tCN110016=CFXS为4.0998%.

该期债为财政部今年第12期记账式附息国债,每半年支付一次.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债6月28日开始发行,7月2日发行结束,7月4日起上市交易.(完)