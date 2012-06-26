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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 16:25 BJT

〔意大利数据〕4月零售销售同比下降6.8%,创纪录最大跌幅

路透6月26日电---意大利国家统计机构ISTAT周二公布,该国4月零售销售较前月下滑1.6%,未经季节调整较上年同期下降6.8%.意大利3月零售销售修正后较前月减少0.8%.

ISTAT表示,1.6%的月度跌幅为2004年5月以来最大,6.8%的同比跌幅为2001年1月当前数据统计开始以来最大.

ISTAT下修3月的零售销售数据,初值为较前月下降0.2%.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

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