〔意大利数据〕4月零售销售同比下降6.8%,创纪录最大跌幅

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透6月26日电---意大利国家统计机构ISTAT周二公布,该国4月零售销售较前月下滑1.6%,未经季节调整较上年同期下降6.8%.意大利3月零售销售修正后较前月减少0.8%.
ISTAT表示,1.6%的月度跌幅为2004年5月以来最大,6.8%的同比跌幅为2001年1月当前数据统计开始以来最大.
ISTAT下修3月的零售销售数据,初值为较前月下降0.2%.(完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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