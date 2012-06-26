〔日本政经〕小泽一郎将留在民主党,虽然投票反对消费税调升案--议员

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透东京6月26日电---日本民主党重要人物小泽一郎周二表示,他将继续留下并尽全力重振民主党,从而推翻了对他将在投票反对提高消费税后辞职的揣测.
一名议员引述了小泽在消费税投票后一场会议上的上述发言.会议组织者称约有57名议员出席会议.
日本众议院此前以363:96票的结果批准消费税议案,将在2015年10月之前把消费税税率调高一倍至10%.
据日本放送协会(NHK)报导,57名民主党议员投票反对增税,但未能阻止议案通过.若54名或更多议员离开该党,民主党将在权力较大的众议院失去多数席位,从而加大在2013年夏季国会任期届满前举行提前选举的可能性.(完)
--编译 隋芬;审校 王洋
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