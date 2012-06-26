〔中国债市〕逆回购助力现券收益率小幅下行,对降准仍有较强预期

路透上海6月26日电---中国银行间债市周二利率产品收益率小幅下行,因央行今日进行的逆回购操作,助缓资金吃紧态势.交易员指出,就目前回购利率升势来看,仅靠逆回购难以解决流动性持续紧张问题,市场对央行继续降准仍有较强预期.

中国央行今日公开进行了950亿元人民币的逆回购操作,期限14天,中标利率4.20%;除此之外,市场上还有传闻称央行与部分大行进行了定向逆回购,总量或超千亿元.但目前尚无法得到证实.[CN/MMTCN][ID:nSB1631958]

上海一银行交易员称,今日利率债收益率"略下一点,逆回购支撑了市场."

剩余期限近五年的固息国债120003券最新成交tCN120003=CFXS在2.8750%,较上日尾盘的2.89%小降.

上海另一银行交易员并指出,包括非公开进行的逆回购操作在内,央行通过公开市场提供了约2,000亿的流动性.但从主要回购利率的走势看,资金紧张态势并未消除.因此不排除央行近期再通过降准来缓和资金面的可能性.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二升势趋缓.央行公开市场以逆回购施以援手,但仅部分缓解了半年节点前的流动性困局,资金成本居高不下,尤其跨半年末的资金仍多属求而不得.[ID:nSB1632388][CN/CN]

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.9065 4.2983

上日 3.7163 4.1999

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7098/2.6498

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2924/2.2124

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8439/2.7669 (完)

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