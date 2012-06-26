《汇市简讯》美元/日圆在79.30下方的停止单看似脆弱

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
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周一受一系列负面消息影响,其它货币兑日圆的交叉盘遭遇急升的卖压.此后,美元/日圆在79.50附近回归中性,在此过程中冲击投机者设立的停止单.
看起来很多投机者本来都预期在79.40-50存在短线买入的机会,并且在79.20-30建立了停止单.这一路直到79.00,都未见有强劲买单.
鉴于市场人士目前寻求安全和规避美元风险,日圆多仓颇具吸引力,美元/日圆极有可能触发那些停止单.(完)
--编译 高琦; 审校 隋芬
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