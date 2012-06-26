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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 16:51 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在79.30下方的停止单看似脆弱

0810GMT

周一受一系列负面消息影响,其它货币兑日圆的交叉盘遭遇急升的卖压.此后,美元/日圆在79.50附近回归中性,在此过程中冲击投机者设立的停止单.

看起来很多投机者本来都预期在79.40-50存在短线买入的机会,并且在79.20-30建立了停止单.这一路直到79.00,都未见有强劲买单.

鉴于市场人士目前寻求安全和规避美元风险,日圆多仓颇具吸引力,美元/日圆极有可能触发那些停止单.(完)

--编译 高琦; 审校 隋芬

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