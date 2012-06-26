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债券 | 2012年 6月 26日 星期二 17:08 BJT

〔德国金融〕德国第三季发债计划规模增至710亿欧元

路透柏林6月26日电---德国债务管理局周二表示,该国2012年第三季拟发债710亿欧元,比先前计划多出30亿欧元,因该国为欧元区救援基金提供资金.

债务管理局证实,货币市场工具或Bubill国债的发行规模为210亿欧元,而资本市场工具发行规模从470亿欧元增至500亿欧元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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