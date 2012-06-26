〔德国金融〕德国第三季发债计划规模增至710亿欧元

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透柏林6月26日电---德国债务管理局周二表示,该国2012年第三季拟发债710亿欧元,比先前计划多出30亿欧元,因该国为欧元区救援基金提供资金.
债务管理局证实,货币市场工具或Bubill国债的发行规模为210亿欧元,而资本市场工具发行规模从470亿欧元增至500亿欧元.(完)
--编译 梁睿雪;审校 隋芬
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。