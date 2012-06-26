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债券 | 2012年 6月 26日 星期二 17:16 BJT

〔西班牙金融〕短期公债标售利率创下去年11月以来最高

路透马德里6月26日电---西班牙周二标售出30.8亿欧元短期公债,规模稍高于预期,尽管该国财政部为新债支付的利率达到去年11月以来最高,且陷入困境的国内银行的公债需求也出现了下滑.

西班牙周二标售出16亿欧元三个月期国库券和14.8亿欧元六个月国库券,合计规模略多于此前预定的目标20-30亿欧元.

近几次公债标售,西班牙财政部均超标完成,表明该国仍有能力通过债市筹资,即便国际投资者有意回避西班牙公债,使其不得不依赖国内银行的购买力.

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