〔西班牙金融〕短期公债标售利率创下去年11月以来最高

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透马德里6月26日电---西班牙周二标售出30.8亿欧元短期公债,规模稍高于预期,尽管该国财政部为新债支付的利率达到去年11月以来最高,且陷入困境的国内银行的公债需求也出现了下滑.
西班牙周二标售出16亿欧元三个月期国库券和14.8亿欧元六个月国库券,合计规模略多于此前预定的目标20-30亿欧元.
近几次公债标售,西班牙财政部均超标完成,表明该国仍有能力通过债市筹资,即便国际投资者有意回避西班牙公债,使其不得不依赖国内银行的购买力.
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。