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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 17:48 BJT

《汇市简讯》美元/加元技术面:上档将面临新的攻击

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* 美元/加元继从10日移动均线左右反弹后,上看昨日高点.

* 市场转向做多交易,上看波林格区间上缘水准1.0400

* 日线趋势显示上涨讯号,但要警惕出现超买.

* 均线下方的1.0220处挂有停止单.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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