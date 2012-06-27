(重温稿)〔路透调查〕台湾台电10年期公司债得标利率料落在1.485-1.520%

路透台北6月26日电---路透调查显示,在对景气前景悲观但短率无下调空间多空因素夹击下,台湾最大公司债发行单位--台电周三标售的10年期公司债得标利率将落在1.485-1.520%;七年期得标利率则在1.365-1.390%.

据接受路透调查的承销商预估区间显示,对10年期得标利率最低预估在1.480%,最高在1.550%;七年期最低预估在1.320%,最高在1.420%.

台电将在明日中午竞标总额120亿台币101-3期无担债.其中七年预计发行40亿、10年发行80亿.惟增额以不超过原订金额的50%,减额以不超过原订金额的30%为原则.预计周五(29日)公布标售结果.

台电前次是在4月27日标售公司债,当时10、七及五年期券分别以1.520%、1.430%以及1.290%定价,总共发行172.5亿台币.[ID:nST0452366]

以下为债券承销商对得标利率的预估区间:

年期 10年 七年

金融机构 最低(%) 最高(%) 最低(%) 最高(%)

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凯基证券 1.480 1.500 1.370 1.380

群益证券 1.500 1.520 1.370 1.400

元富证券 1.490 1.510 1.360 1.380

元大宝来证券 1.500 1.550 1.380 1.420

大华证券 1.480 1.520 1.350 1.400

兆丰证券 1.480 1.520 1.320 1.350

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中值 1.485 1.520 1.365 1.390 (完)

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