(重温稿)〔路透调查〕台湾台电10年期公司债得标利率料落在1.485-1.520%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北6月26日电---路透调查显示,在对景气前景悲观但短率无下调空间多空因素夹击下,台湾最大公司债发行单位--台电周三标售的10年期公司债得标利率将落在1.485-1.520%;七年期得标利率则在1.365-1.390%.
据接受路透调查的承销商预估区间显示,对10年期得标利率最低预估在1.480%,最高在1.550%;七年期最低预估在1.320%,最高在1.420%.
台电将在明日中午竞标总额120亿台币101-3期无担债.其中七年预计发行40亿、10年发行80亿.惟增额以不超过原订金额的50%,减额以不超过原订金额的30%为原则.预计周五(29日)公布标售结果.
台电前次是在4月27日标售公司债,当时10、七及五年期券分别以1.520%、1.430%以及1.290%定价,总共发行172.5亿台币.[ID:nST0452366]
以下为债券承销商对得标利率的预估区间:
年期 10年 七年
金融机构 最低(%) 最高(%) 最低(%) 最高(%)
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凯基证券 1.480 1.500 1.370 1.380
群益证券 1.500 1.520 1.370 1.400
元富证券 1.490 1.510 1.360 1.380
元大宝来证券 1.500 1.550 1.380 1.420
大华证券 1.480 1.520 1.350 1.400
兆丰证券 1.480 1.520 1.320 1.350
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中值 1.485 1.520 1.365 1.390 (完)
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--记者 董永年; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。