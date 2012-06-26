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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 17:56 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑跌至6月低位,0.7990下方有停止卖单

0930GMT

* 欧元/英镑停止卖单位于0.7990(5月31日低点)下方

* 期权障碍位在0.7950, 0.7900, 0.7890和0.7825

* 英国央行总裁金恩表示,不反对未来必要时降息.[ID:nSB1633130] (完)

--编译 丁琦; 审校 高琦

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