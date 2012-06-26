〔中国央行〕与乌克兰签署本币互换协议,规模为150亿元人民币

迄今中国已与18个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程.

签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利于双边贸易的发展.(完)