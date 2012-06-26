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货币新闻 | 2012年 6月 26日 星期二 18:04 BJT

〔中国央行〕与乌克兰签署本币互换协议,规模为150亿元人民币

路透北京6月26日电---中国人民银行周二称,与乌克兰国家银行签署双边本币互换协议,互换规模为150亿元人民币/190亿格里夫纳.

刊登在央行网站的新闻稿称,该协议旨在加强双边金融合作,促进两国贸易和投资,有效期三年,经双方同意可以展期.

迄今中国已与18个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程.

签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利于双边贸易的发展.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 黄凯

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