〔中国央行〕与乌克兰签署本币互换协议,规模为150亿元人民币

标题新闻：摩根大通将美联储升息预期由6月提前至5月，仍预计今年升息两次，另外一次在9月
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路透北京6月26日电---中国人民银行周二称,与乌克兰国家银行签署双边本币互换协议,互换规模为150亿元人民币/190亿格里夫纳.
刊登在央行网站的新闻稿称,该协议旨在加强双边金融合作,促进两国贸易和投资,有效期三年,经双方同意可以展期.
迄今中国已与18个国家及地区分别签署了货币互换协议,以进一步加快人民币国际化进程.
签署货币互换协议可提高人民币在一些国家的使用,从一定程度上来说,人民币区域化是为国际化铺路.同时也将降低签约国在双边贸易活动中面临的美元汇率波动风险,从而利于双边贸易的发展.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 黄凯
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路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。