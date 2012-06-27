《韩国个股焦点》三星新款Galaxy手机带来光环效应,也带来供应烦恼

台湾已公布经济指标--2017/3/3
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透首尔6月26日电---韩国三星电子(005930.KS)新款Galaxy S III智能手机需求火爆,以至于供不应求,短短一个月的缺口就可能达到200万部左右.
对于一个从未像苹果公司(AAPL.O)那样激发消费者狂热追捧的公司而言,供不应求是个甜蜜的烦恼.但一部分短缺是由于生产方面出现问题,影响了部分欧洲销售,同时美国的主要运营商也不得不推迟一些预定手机的交付.
Galaxy S III是三星智能手机中市场反应最好的一款,该公司称其有望成为旗下智能手机中销售速度最快的一款,推出头两个月便可能突破1,000万部销售大关.
最新款Galaxy手机的推出时间恰到好处,因为下一代iPhone手机料将在今年稍晚才会推出,此外诸如谷歌(GOOG.O)旗下摩托罗拉和诺基亚NOK1V.HE等公司的手机也还未造成了不起的市场影响力.
分析师认为,新款Galaxy手机供应短缺是一个暂时的问题,该问题影响了4-6月当季约200万部手机的出货.三星预计其手机业务第二季获利将刷新纪录,受益于Galaxy S II和Galaxy Note热销.
巴克莱将第二季Galaxy S III手机出货量预期自800万部下调至650万部,但将第三季出货量预期上调100万部,至1,500万部.
三星表示,零件短缺问题已经解决,目前正开足马力生产以满足需求."很简单,需求远超我们的预期.但这并不意味着我们设定的需求预期十分保守,"三星在致路透的电子邮件声明中称.
**挑战苹果**
三星5月29日开始全球发售Galaxy S III手机,但不久便宣布这一款手机的鹅卵石蓝版交货时间推迟两到三周.
据朝鲜日报报导,在推出此款手机不到两周前,三星电子前任首席执行官、现为母公司三星集团公司战略办公室主管的崔志成曾责令报废50万部蓝款手机,因设计不如人意.报导还称,经过多次设计修改后,崔志成在发布前不到10天才批准最终版本.
三星周二表示,此款蓝色手机问题导致的交货推迟只是暂时的,已被解决,并补充道,美国也将很快由供应短缺局面恢复正常.
三星第一季智能手机销量达4,450万部,第二季料将超过5,000万部.
"Galaxy S III日益明显的被视为iPhone的真正对手,而不只是最好的替补选择,"CLSA分析师Matt Evans称.
"五家美国运营商预订了同样款式的(Galaxy S III)设备,最明显的反映了这种地位上的变化.它跟Galaxy S II不一样,几乎没有用户定制的情况.三星显然开发出了用于跟运营商谈判的巨大筹码,创造出一款'必须拥有的'手机."(完)
--编译 许娜;审校 程琳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25% 数(CPI) 3/7 1600 出口 2月 -- +7.0% * 3月20日当周 3/20 1600 外销订单 2月 -- +5.23%
路透台北3月3日 - 台湾货币市场周五及下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单3,408亿台币。 --103甲6期3息16.50亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --苹果10.0亿美元国际债交割。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期4兆(万亿)4,614.40亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11