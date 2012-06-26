欧洲已公布经济指标--2012/6/26

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第一季 -0.3-@-r -0.3-@-f -0.1-@-r
德国 第一季 +0.5-@-r -0.2-@-r +1.7-u-r
法国 第一季 持平-p +0.1-f --
意大利 第一季 -0.8-f -0.7%-f -1.4-f
消费者物价指数(CPI):
英国 5月 -0.1 +0.6 +2.8
德国 5月 -0.2-f +0.2-f +1.9-f
法国(HICP) 5月 -0.1 +0.2 +2.3
意大利(HICP) 5月 持平-f +0.9-f +3.5-f
生产者物价指数(PPI):
英国 4月 +0.7 +0.6-r +3.3
德国 5月 -0.3 +0.2 +2.1
法国 4月 持平 +0.5 +2.7
意大利 4月 +0.3 +0.3 +2.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 3月 4.9-@ 4.9-@-r
德国 5月 6.7-@ 6.8-@-r
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 4月 10.2-@ 10.1-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 王洋; 审校 王兴亚
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欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
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澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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