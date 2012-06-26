〔东南亚股市〕泰国和印尼股市止住三连跌,能源类股领涨

路透曼谷6月26日电---泰国和印尼股市在连跌三日后于周二录得小幅升幅,因在油价反弹的扶助下,投资者买入近期遭受打压的能源相关类股.
泰国股市.SETI小升0.32%,能源类股.SETEN领涨.2012年迄今,泰国股市能源类股指数下跌1.7%.
印尼股市.JKSE上涨0.6%,大宗商品类股对指标股市的涨势贡献最大,Harum Energy Tbk (HRUM.JK)上涨4.6%,Adaro Energy (ADRO.JK)跳升4.5%
该地区其它股市有涨有跌.菲律宾股市.PSI连续第三日上涨,今日升幅为0.5%.越南股市.VNI连续第四日下挫,今日下跌1.2%至三周最低收盘位.
1059GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2805.63 -9.63 -0.34 +6.02 2646.35
马来西亚 .KLSE 1594.10 -9.02 -0.56 +4.14 1530.73
泰国 .SETI 1151.09 3.66 +0.32 +12.27 1025.32
印尼 .JKSE 3881.40 23.81 +0.62 +1.55 3821.99
菲律宾 .PSI 5193.84 26.64 +0.52 +18.80 4371.96
越南 .VNI 419.19 -4.93 -1.16 +19.24 351.55
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(完)
--编译 王洋; 审校 王兴亚
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