〔表格〕6月23日止当周美国连锁店销售较前周增长2.0%--ICSC/高盛

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透6月26日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,6月23日止当周美国连锁店销售较前周成长2.0%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
6月23日 537.4 2.7 2.0
6月16日 527.0 3.6 持平
6月 9日 526.8 2.9 -0.7
6月 2日 530.7 2.8 +0.4 (完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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