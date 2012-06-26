〔国际油市〕亚洲燃料油市场走强,但供应增加或构成打压

路透新加坡6月26日电---亚洲燃料油市场周二走强,现货升水和跨月互换价差进一步小涨,市场在上周大体保持淡静之后反弹.
虽然实货交易窗口未有交易成交,但380-cst燃料油现货升水涨至三日高位,每吨较新加坡现货报价高4.15美元.180-cst燃料油升水持稳于每吨较新加坡现货报价高5.00美元.
互换市场活动推动7月/8月跨月互换价差升至三日高位.该合约收高0.25美元至每吨5.63美元,至少有23万吨成交.
台湾台塑石化(6505.TW)卖出4万吨高硫燃料油(HSFO)给中石油,价格较新加坡报价每吨低45-50美元.折扣较4月末卖出的上一批船货下降.
不过交易商称,印度精炼商Essar Oil ESRO.NS增加供应可能打压市场,其卖出了Vadinar炼厂升级改造后的首批低硫燃料油(LSFO).
在中东,巴基斯坦State Oil (PSO.KA)成交49万吨低硫和高硫燃料油,价格下降.五船高硫燃料油船货共计32.5万吨,8-9月装运,听闻成交价较中东报价每吨升水32-34美元.
"卖方可能希望迅速出货,导致升水降低.买家也不多,因为原油价格下跌,船用燃料油销售亦放缓,"一位交易商说.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $579.60 $5.40 0.94 $574.20
现货380CST燃料油 FO380-SIN $568.40 $5.55 0.99 $562.85
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $573.00 $5.00 0.88 $568.00
380CST船用燃料油升水 $4.60 -$0.55 -10.68 $5.15
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $5.00 $0.00 0.00 $5.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $4.15 $0.75 22.06 $3.40 (完)
--编译 王兴亚; 审校 王洋