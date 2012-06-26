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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 21:41 BJT

〔美国热股〕新闻集团考虑拆分出版与娱乐业务,股价盘初大涨逾6%

路透6月26日电---据华尔街日报周二报导,新闻集团(NWSA.O)正在考虑把其出版资产与盈利性更佳的娱乐业务拆分.[ID:nST0468492]

新闻股价周二盘初大涨6.44%,至21.37美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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