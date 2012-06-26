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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 21:52 BJT

〔美国热股〕洛克希德马丁罢工工人周四将进行投票,股价微跌

路透6月26日电---据洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)在德州Fort Worth工厂的工会表示,罢工工人将在周四就是否接受工会与资方于上周六晚间达成的新合同进行投票.洛克希德马丁是按营收计美国国防部最大的供应商,发生罢工的工厂主要组装F-16和F-35战斗机.

该公司股价周二盘初跌0.34%,至83.98美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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