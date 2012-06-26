〔美国热股〕洛克希德马丁罢工工人周四将进行投票,股价微跌

欧元债市：德债收益率上涨，受美国升息前景支撑
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透6月26日电---据洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)在德州Fort Worth工厂的工会表示,罢工工人将在周四就是否接受工会与资方于上周六晚间达成的新合同进行投票.洛克希德马丁是按营收计美国国防部最大的供应商,发生罢工的工厂主要组装F-16和F-35战斗机.
该公司股价周二盘初跌0.34%,至83.98美元.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣