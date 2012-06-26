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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 21:56 BJT

〔美国热股〕Coinstar调降全年获利预估,股价早盘下跌

路透6月26日电---美国DVD及游戏自动租赁机经营企业Coinstar Inc(CSTR.O)调降了全年的获利预估,以反应与收购相关的费用.

Coinstar股价周二早盘跌1.39%,报64.49美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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