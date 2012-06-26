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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 21:47 BJT

〔美国股市〕高开但谨慎情绪弥漫,投资者继续聚焦欧债危机

路透纽约6月26日电---美国股市周二开盘上扬,但谨慎情绪弥漫,因西班牙标债需求下滑,在晚些时候欧盟峰会之前投资者继续聚焦于欧债危机.

道琼工业指数.DJI开盘涨25.66点或0.21%,报12,528.32点;标准普尔500指数.SPX升3.08点或0.23%,至1,316.80点;Nasdaq指数.IXIC上涨9.13点或0.32%,报2,845.29点.(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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