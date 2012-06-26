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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 22:00 BJT

〔美国热股〕H.B. Fuller上调全年获利预估,股价早盘大涨逾5%

路透6月26日电---专用化学品生产企业H.B. Fuller(FUL.N)的季度获利超出市场预期,该公司并上调了全年获利预估,指因最近收购的粘合剂业务使其节约了成本.

该公司股价周二早盘大涨5.63%,报30.35美元.(完)

--编译 李春喜;审校 于春红

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