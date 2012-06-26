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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 22:24 BJT

〔标题新闻〕美国房价上涨是令人鼓舞的迹象,但因此确定市场已企稳为时过早-耶鲁教授Shiller

Robert Shiller是耶鲁经济学教授

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8HQ3D6]

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