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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 22:53 BJT

〔德国个股〕英飞凌下调会计年度第三季营收预估,因全球经济放缓

路透法兰克福6月26日电--德国芯片生产企业英飞凌(Infineon)(IFXGn.DE)周二表示,调降会计年度第三季营收预估,因该公司被全球经济放缓打压.

该集团表示,目前预计3-6月该季度营收较前季将微幅下降,利润率约为12%.

英飞凌此前预计第三季营收和利润率将大致持平.会计年度第二季该公司公布营收增长4%,至9.86亿欧元,利润率为14.6%.

消息公布后,英飞凌一度因股价波动而暂停交易,恢复交易后股价重挫3.4%.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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