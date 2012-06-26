〔德国个股〕英飞凌下调会计年度第三季营收预估,因全球经济放缓

欧元债市：德债收益率上涨，受美国升息前景支撑
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透法兰克福6月26日电--德国芯片生产企业英飞凌(Infineon)(IFXGn.DE)周二表示,调降会计年度第三季营收预估,因该公司被全球经济放缓打压.
该集团表示,目前预计3-6月该季度营收较前季将微幅下降,利润率约为12%.
英飞凌此前预计第三季营收和利润率将大致持平.会计年度第二季该公司公布营收增长4%,至9.86亿欧元,利润率为14.6%.
消息公布后,英飞凌一度因股价波动而暂停交易,恢复交易后股价重挫3.4%.(完)
--编译 于春红;审校 李军
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣