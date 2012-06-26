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市场报道 | 2012年 6月 26日 星期二 22:58 BJT

〔投行观点〕花旗将中国石油评级下调至中性,目标价由159.71美元下调至137.88美元

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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