〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.205%,投标倍数为4.15

欧元债市：德债收益率上涨，受美国升息前景支撑
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透华盛顿6月26日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.205%
中值 0.195%
低值 0.180%
投资 0.208%
价格/得标
价格 99.792722
高值得标比率 43.22%
投标倍数 4.15
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 25,000,116,000
总投标 103,735,306,000
竞争性投标得标 24,758,143,800
非竞争性投标得标 141,972,200
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/06/28
到期日 2013/06/27
CUSIP码 9127956W6
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透上海2月15日 - 中国新年首月新增信贷猛增至一年高点，社会融资规模并创下历史新高，央行严控信贷规模被市场认为是新增信贷低于预期的关键因素。为落实决策层去杠杆任务，央行窗口指导信贷投放料常态化，资金脱虚入实的持续性则待观察。
路透北京2月15日 - 中国1月新增人民币贷款创一年来新高，个人按揭贷款亦“高歌猛进”。业内人士表示，监管层将延续信贷投放的窗口指导，其中，对按揭贷款将按环比控增量，其未来规模料放缓。