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债券 | 2012年 6月 26日 星期二 23:34 BJT

〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.205%,投标倍数为4.15

路透华盛顿6月26日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.205%

中值 0.195%

低值 0.180%

投资 0.208%

价格/得标

价格 99.792722

高值得标比率 43.22%

投标倍数 4.15

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 25,000,116,000

总投标 103,735,306,000

竞争性投标得标 24,758,143,800

非竞争性投标得标 141,972,200

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/06/28

到期日 2013/06/27

CUSIP码 9127956W6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

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