〔欧元债市〕西班牙公债收益率上升,此前公债标售中需求下降

* 西班牙公债收益率上升,因在公债标售中需求下降

* 在公债标售前意大利公债收益率维持在高位

* 塞浦路斯要求救助

* 德债下跌,因其他国家AAA级公债上市吸引注意力

路透伦敦6月26日电---西班牙公债收益率周二上升,此前公债标售中需求下降,尽管回报率较高,另外人们对本周稍后欧盟峰会将产生危机解决措施的预期消退.

德国、法国、意大利和西班牙财长周二晚间将举行会谈,试图缩小关于欧元区前景的意见分歧,但预计短期内不会达成解决方案.

德债扳回跌幅,此前消息人士援引德国总理梅克尔的讲话称,"在我有生之年"欧洲不会实现所有债务共担,粉碎了推出欧元区共同债券的希望.

市场人气急跌,西班牙逾30亿欧元的公债标售中,投标数量下降.西班牙借贷成本大涨,三个月期国库券收益率较一个月前增近两倍.

意大利在标售零息及通膨保值债券(TIPS)时表现稍好,交易商称标售结果与预期相符.

西班牙周一正式为其银行业要求救助,塞浦路斯很快步其后尘要求救助,这既是为其银行业,也是为弥补预算赤字.

西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率涨23个基点,至6.87%,两年期公债ES2YT=TWEB收益率升42个基点,至5.29%.

意大利较短期公债亦表现逊色,两年期公债IT2YT=TWEB收益率涨32个基点,报4.68%.

意大利亦将于周四标售最多55亿欧元五年和10年期公债.

9月德债期货FGBLU2下跌34个跳动点,至141.81,部分抹去周一近130个跳动点的升幅,10年期公债DE10YT=TWEB收益率涨3.4个基点,报1.5%.

交易商称,一波AAA级公债发行打压德债.

荷兰标售了21.7亿欧元10年期公债,得益于对高评级公债的需求.奥地利、芬兰和欧盟也进行了公债银团销售.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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