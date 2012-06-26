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货币新闻 | 2012年 6月 27日 星期三 01:04 BJT

〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.313%,投标倍数为3.62

路透华盛顿6月26日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.313%

中值 0.300%

低值 0.242%

价格/得标

价格 99.874829

高值得标比率 90.32%

投标倍数 3.62

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,011,700

总投标 126,583,751,700

竞争性投标得标 34,724,032,800

非竞争性投标得标 175,978,900

FED附加 357,340,200

初级市场交易商投标 96,275,000,000

初级市场交易商得标 20,974,960,000

直接投标 14,351,900,000

直接投标得标 2,745,000,000

间接投标 15,680,872,800

间接投标得标 11,004,072,800

发行细节

发行日 2012/07/02

到期日 2014/06/30

CUSIP码 912828TA8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 利棣儿;审校 李军

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