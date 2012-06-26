〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.313%,投标倍数为3.62

南非汇市：兰特兑美元急升至17个月高位，因通胀数据好于预期
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透华盛顿6月26日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率
高值 0.313%
中值 0.300%
低值 0.242%
价格/得标
价格 99.874829
高值得标比率 90.32%
投标倍数 3.62
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,011,700
总投标 126,583,751,700
竞争性投标得标 34,724,032,800
非竞争性投标得标 175,978,900
FED附加 357,340,200
初级市场交易商投标 96,275,000,000
初级市场交易商得标 20,974,960,000
直接投标 14,351,900,000
直接投标得标 2,745,000,000
间接投标 15,680,872,800
间接投标得标 11,004,072,800
发行细节
发行日 2012/07/02
到期日 2014/06/30
CUSIP码 912828TA8
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1
--编译 利棣儿;审校 李军
路透2月15日 - 南非兰特兑美元周三续升，上涨逾0.5%，自2015年底以来首次在13兰特的关键心理价位之下交易，此前发布的通胀数据好于预期。
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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