〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第三日收高,受玉米期货涨势带动

欧元债市：德债收益率上涨，受美国升息前景支撑
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
路透芝加哥6月26日电---美国小麦期货周二连续第三个交易日收高,交易商指因受玉米市场涨势支撑.
芝加哥期货交易所(CBOT)指标软红冬麦合约在周二盘中交易中,触及10个月高位7.38-3/4美元,但收盘前遭一波获利了结打压而收于日高下方.
美国农业部周一下午公布,春小麦优良率为77%,高于一周前的76%,上年同期优良率为69%.
美国农业部称,春小麦抽穗率为57%,远高于五年均值18%.
路透调查显示,分析师预计美国农业部报告将显示,截至6月1日,美国小麦库存为7.23亿蒲式耳,低于3月1日时的12.01亿蒲式耳,亦低于去年6月时的8.62亿蒲式耳.
指标CBOT-7月小麦期货WN2收高4-3/4美分,结算价报每蒲式耳7.29美元.
CBOT小麦预估成交量为151,367口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
路透伦敦2月15日 - 欧洲指标债德债收益率(殖利率)周三触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)将较早而不是较迟升息的观点。
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路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣