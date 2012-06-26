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市场报道 | 2012年 6月 27日 星期三 05:11 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连续第三日收高,受玉米期货涨势带动

路透芝加哥6月26日电---美国小麦期货周二连续第三个交易日收高,交易商指因受玉米市场涨势支撑.

芝加哥期货交易所(CBOT)指标软红冬麦合约在周二盘中交易中,触及10个月高位7.38-3/4美元,但收盘前遭一波获利了结打压而收于日高下方.

美国农业部周一下午公布,春小麦优良率为77%,高于一周前的76%,上年同期优良率为69%.

美国农业部称,春小麦抽穗率为57%,远高于五年均值18%.

路透调查显示,分析师预计美国农业部报告将显示,截至6月1日,美国小麦库存为7.23亿蒲式耳,低于3月1日时的12.01亿蒲式耳,亦低于去年6月时的8.62亿蒲式耳.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收高4-3/4美分,结算价报每蒲式耳7.29美元.

CBOT小麦预估成交量为151,367口.(完)

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--编译 于春红;审校 李军

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