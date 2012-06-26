〔纽约期市〕阿拉比卡咖啡期货涨至一个月高点,原糖价格亦攀升

路透纽约/伦敦6月26日电---阿拉比卡咖啡期货周二跳涨,触及重要技术位后引发一波空头回补,推动价格升至一个月高点.头号原糖出产国巴西因收割延迟,推动糖价上涨.

可可期货亦走坚,因软性商品受到路透-Jefferies商品研究局指数(CRB).CRB走坚的支撑,并忽略美元指数 .DXY上涨的影响.投资者对本周的欧洲峰会是否能帮助解决该地区的债务危机心存疑虑,推动美元指数上涨.

阿拉比卡咖啡期货在成交清淡中上涨,延续了上周大幅波动的走势,因9月合约在升穿上周高点1.6150美元后引发空头回补.

9月阿拉比卡咖啡期货KCU2收涨7美分,或4.4%,收报每磅1.6575美元,创下5月30日以来的最高结算价.9月伦敦罗布斯塔咖啡期货LRCU2收高50美元,或2.5%,报每吨2,080 美元.

"我们注意到阿拉比卡咖啡期货波动性变得非常大,"一名美国交易员表示.这可能是"技术性疲弱"的一个迹象,"可能预示上述趋势即将结束."

市场对巴西降雨可能影响本季作物质量的担忧也帮助提振价格.

原糖期货价格攀升,部分受巴西中南部地区因大雨导致收割延迟的传言影响,而且投资者也为现货7月合约周末即将到期做准备.

洲际交易所(ICE)-7月原糖期货SBc1涨0.23美分,或1.1%,收报每磅20.53美分.成交最活跃的10月原糖期货SBV2收升0.30美分,或1.5%,报每磅20.23美分.

ICE-9月可可期货CCU2结算价涨47美元,或2.2%,报每吨2,149美元.9月伦敦可可期货LCCc2收高22镑,或1.5%,报每吨1,492英磅.(完)