〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收涨,干热天气威胁美国产量前景

路透6月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上扬,因干热天气威胁美国玉米作物的生长,导致2012年减产的预期.

未来两周美国玉米和大豆种植区的干热天气将给这两种作物造成进一步损害,一农业气象学家周二称.

MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney称,本周稍晚至周末气温将升至华氏100度区域,如果预计有任何降雨的话,雨量也只是极小.他说,"诸如印第安纳州北部和伊利诺伊州北部可能出现雨量为0.10-0.25英寸的小雨,但不足以扶助作物生长."他表示,干热天气可能将在下周持续,尽管美国天气模型显示将出现部分降雨,但欧洲模型显示天气干燥."我们倾向于欧洲模型,"他说.

历史高价和有利的种植天气促使农户扩大今年大豆,玉米和小麦的种植面积,高出美国农业部3月的预期.农业部将于周五1230 GMT发布6月种植报告和季度库存报告.

分析师平均预期,2012年美国玉米种植面积为9,609万英亩,高于农业部3月预估的9,586.4万英亩.

分析师平均预期,6月1日,美国玉米库存为31.74亿蒲式耳,低于上年同期的36.7亿蒲式耳.

7月玉米合约高于200日移动均线切入位6.36美元,目前该水准被视为关键阻支撑位.相对强弱指标为69.7月较12月合约溢价为22-3/4美分.

7月玉米合约CN2上扬15美分,结算价报6.46美元.

今日CBOT玉米预估成交量为565,892口.(完)

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